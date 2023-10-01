Промес повторил личный антирекорд

Сегодня, 18:31
Нападающий «Спартака» Квинси Промес впервые в нынешнем сезоне досрочно покинул поле, уступив место Антону Зиньковскому на 60-й минуте матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).
Лучший бомбардир красно-белых в высшем дивизионе повторил худший результат в российской карьере, не сумев отличиться в седьмом туре подряд.
В последний раз голландец забивал в чемпионате 5 августа — в выездной встрече с «Рубином». Предыдущая семиматчевая безголевая серия пришлась на весну-лето 2022 года и прервалась в гостях у «Краснодара».
Самые продолжительные безголевые серии Квинси Промеса в чемпионате России
|
Сезон
|
Матчи
|
Количество
|
Баланс команды
|
2021/22-2022/23
|
Пари НН (г) — 1:1, Локомотив (г) — 0:1, Крылья Советов (д) — 2:1, Урал (г) — 3:1, Зенит (д) — 1:1, Химки (г) — 1:2, Ахмат (г) — 1:1
|
7
|
+2=3-2, мячи 9-8
|
2023/24
|
Урал (г) — 2:3, Зенит (д) — 1:3, Ахмат (д) — 0:0, Краснодар (г) — 0:2, Сочи (д) — 1:0, Динамо (д) — 1:0, Крылья Советов (г) — 0:4
|
7
|
+2=1-4, мячи 5-12
|
2016/17
|
Уфа (д) — 0:1, Зенит (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 3:1, Амкар (д) — 1:0, Терек (г) — 1:0, Крылья Советов (г) — 0:4
|
6
|
+3=0-3, мячи 7-10
|
2020/21
|
Ростов (г) — 3:2, Локомотив (г) — 0:2, Уфа (д) — 0:3, ЦСКА (д) — 1:0, Арсенал (г) — 2:1, Химки (д) — 2:1
|
6
|
+4=0-2, мячи 8-9
|
2017/18-2018/19
|
Динамо (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:0, Локомотив (г) — 0:0, Анжи (д) — 1:0, Краснодар (г) — 1:0
|
5
|
+3=1-1, мячи 3-1
|
2014/15
|
Терек (д) — 1:1, Зенит (г) — 0:0, Урал (г) — 0:2, Локомотив (д) — 1:1, Кубань (г) — 3:3
|
5
|
+0=4-1, мячи 4-7