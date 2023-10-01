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РПЛ

Сегодня, 18:31

Промес повторил личный антирекорд

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес впервые в нынешнем сезоне досрочно покинул поле, уступив место Антону Зиньковскому на 60-й минуте матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Лучший бомбардир красно-белых в высшем дивизионе повторил худший результат в российской карьере, не сумев отличиться в седьмом туре подряд.

В последний раз голландец забивал в чемпионате 5 августа — в выездной встрече с «Рубином». Предыдущая семиматчевая безголевая серия пришлась на весну-лето 2022 года и прервалась в гостях у «Краснодара».

Самые продолжительные безголевые серии Квинси Промеса в чемпионате России

Сезон

Матчи

Количество

Баланс команды

2021/22-2022/23

Пари НН (г) — 1:1, Локомотив (г) — 0:1, Крылья Советов (д) — 2:1, Урал (г) — 3:1, Зенит (д) — 1:1, Химки (г) — 1:2, Ахмат (г) — 1:1

7

+2=3-2, мячи 9-8

2023/24

Урал (г) — 2:3, Зенит (д) — 1:3, Ахмат (д) — 0:0, Краснодар (г) — 0:2, Сочи (д) — 1:0, Динамо (д) — 1:0, Крылья Советов (г) — 0:4

7

+2=1-4, мячи 5-12

2016/17

Уфа (д) — 0:1, Зенит (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 3:1, Амкар (д) — 1:0, Терек (г) — 1:0, Крылья Советов (г) — 0:4

6

+3=0-3, мячи 7-10

2020/21

Ростов (г) — 3:2, Локомотив (г) — 0:2, Уфа (д) — 0:3, ЦСКА (д) — 1:0, Арсенал (г) — 2:1, Химки (д) — 2:1

6

+4=0-2, мячи 8-9

2017/18-2018/19

Динамо (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:0, Локомотив (г) — 0:0, Анжи (д) — 1:0, Краснодар (г) — 1:0

5

+3=1-1, мячи 3-1

2014/15

Терек (д) — 1:1, Зенит (г) — 0:0, Урал (г) — 0:2, Локомотив (д) — 1:1, Кубань (г) — 3:3

5

+0=4-1, мячи 4-7

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
4:0
Спартак

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
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