Промес приехал на матч против «Локомотива» вместе с командой

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал вместе с командой на матч 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Ранее 31-летний футболист заявлял «СЭ», что рассчитывает сыграть против железнодорожников. При этом капитан красно-белых Георгий Джикия, ранее получивший повреждение, не приехал на матч.

Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Промес получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН», из-за чего был заменен в перерыве встречи. Футболист пропустил игры с «Факелом» (0:2) в Воронеже в рамках 13-го тура чемпионата и с «Краснодаром» (2:3) дома в 6-м туре группового этапа Кубка России.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.