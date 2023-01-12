Промес приехал на медосмотр «Спартака»

Сегодня, 10:58
Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал на медицинский осмотр команды в манеж в Сокольниках.
Как сообщал «СЭ», нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ.
Также ранее сообщалось, что нидерландец может пропустить вторую часть сборов, которая будет проходить в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. Третья часть сборов «Спартака» пройдет в Белеке (Турция) с 14 по 20 февраля.
В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.
«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.