Промес приехал на медосмотр «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал на медицинский осмотр команды в манеж в Сокольниках.

Как сообщал «СЭ», нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ.

Также ранее сообщалось, что нидерландец может пропустить вторую часть сборов, которая будет проходить в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. Третья часть сборов «Спартака» пройдет в Белеке (Турция) с 14 по 20 февраля.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.