Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:58

Промес приехал на медосмотр «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал на медицинский осмотр команды в манеж в Сокольниках.

Как сообщал «СЭ», нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ.

Также ранее сообщалось, что нидерландец может пропустить вторую часть сборов, которая будет проходить в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. Третья часть сборов «Спартака» пройдет в Белеке (Турция) с 14 по 20 февраля.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов
Российские военные научились засекать позиции ВСУ с помощью смартфонов
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Стало известно, когда Мозес присоединится к «Спартаку» на зимние сборы
Абаскаль рассказал, когда Мартинс приступит к тренировкам в общей группе «Спартака»
Гаранин: «Мне было очень приятно, когда Галицкий обратил внимание на мою работу»
Источник: «Ахмат» отказался продавать Конате в египетский «Аль-Ахли»
Гаранин: «В «Сочи» были детали, которые я не сделал так, как должен был»
Источник: Рассказов близок к переходу в «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Башича: «Иван точно остается в «Оренбурге»

Гаранин: «Мне было очень приятно, когда Галицкий обратил внимание на мою работу»