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Сегодня, 15:01

Промес признался, что ему комфортно играть в связке с Соболевым

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об игре с форвардом Александром Соболевым. Он признался, что ему комфортно выступать с игроком.

«Соболев? Не буду сравнивать с другими форвардами, но если он продолжит играть так же, он станет лучшим российским нападающим. Мне комфортно играть с ним, он много защитников отвлекает на себя. Мне кажется, у нас отличная связка.

Вроде у меня нормальная статистика. Но если не нравится экспертам, буду больше работать, чтобы они остались довольны. Для меня главное, чтобы побеждала команда», — заявил Промес.

10 октября сообщалось, что Промес и Соболев попали в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы.

По данным источника, пара нападающих красно-белых забила 17 голов на двоих с начала сезона-2022/23.

Александр Соболев
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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