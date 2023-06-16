Промес признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/23

Болельщики «Спартака» признали форварда Квинси Промеса лучшим игроком команды в прошедшем сезоне, сообщается на официальном сайте красно-белых.

31-летний голландец набрал 60 процентов в голосовании. Вторую строчку занял Руслан Литвинов (23 процента), третьим стал Георгий Джикия (7 процентов).

В минувшем сезоне Промес провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Литвинов признан лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2022/23.