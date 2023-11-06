Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:31

Промес — о ничьей с «Локомотивом»: «Проявили характер, оставшись вдесятером. В предыдущих матчах нам этого не хватало»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» - «Спартак».
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты – красную карточку получил Даниил Хлусевич.

«Смешанные чувства. Огорчает, что мы так рано остались в меньшинстве. Но при этом мы сделали все, что могли. Повели в счете. Так что обидно, что не выиграли, но ведь и не проиграли. Сегодня мы заслужили такой результат. Я рад, что мы заработали очко.

Рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах. В паре предыдущих матчей нам этого не хватало. Увидев это сегодня, я был рад, но и легкое разочарование тоже есть», – сказал Промес в интервью на Youtube-канале «Спартака».

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ростов». Игра пройдет в воскресенье, 12 ноября.

Источник: Youtube-канал ФК «Спартак»
Квинси Промес
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Бой Павлович — Аспиналл станет соглавным событием турнира UFC 295 в Нью-Йорке
Медведева назвала Акатьеву и Петросян лучшими фигуристками России
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина
Матвиенко оценила выступление SHAMAN
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Урал» — «Рубин»: гости открыли счет
В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона: «То размер поля маленький, то газон не тот»
Карпин: «Не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга». Судейство? Промолчу, как Гончаренко»
Жуков о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Ничья со знаком «плюс». Ребята справились и без Джикии с Бабичем»
В «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом»
Кузьмичев не видит смысла в увольнении Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев рассказал, что никогда не мечтал о жизни за границей

В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Воробьева в «Динамо»