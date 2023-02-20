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Сегодня, 20:41

Промес провел тренировку в общей группе «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес провел первую тренировку с командой в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее в сети появились кадры, на которых нидерландец тренируется в зале вместе с командой.

Также «СЭ» сообщал, что Промес может сыграть с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Сообщалось, что легионер готовится к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 23 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.

Источник: https://spartak.com/media/news/b446fcae-d8c6-4a5b-bbfb-f0881918b5a2
Квинси Промес
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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