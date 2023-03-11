Промес: «Это особенный день. Мне удалось войти в историю»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свое достижение по голам за красно-белых.

Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

— Это особенный день. Мне удалось войти в историю, поддержка моих родителей на стадионе была особенно приятна. Обычно они поддерживают меня издалека, но сегодня они были здесь, и это здорово.

— Было ли волнение перед сотым голом?

— Я никогда не нервничаю, я люблю свое дело. Выходя на матчи, особо не переживаю. Тем не менее, мне нужны были эмоции, чтобы забить этот гол. Это особенные эмоции. Трудно понять, что произошло. Возможно, осознание события придет к концу сезона. Не хочу делать паузу. Это еще не конец.

— Приятнее было бы сделать это перед полными трибунами?

— Этого очень сильно не хватает. Многие футболисты не видели никогда стадион «Спартака». С полным стадионом тут невероятная атмосфера.

— В чем твоя мотивация?

— Я не считаю, что уровень лиги снизился. Победы даются непросто. Я стараюсь и много работаю. Я знаю, какой чемпионат был раньше и не могу сказать, что уровень упал. Нужно работать и идти вперед. Рад за Мартинса, который забил победный гол.

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.