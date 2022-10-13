Промес рассказал, что думает о работе с главным тренером «Спартака» Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о работе под руководством Гильермо Абаскаля. Он также отметил, что московский клуб сейчас находится в хорошей форме.

«Результаты «Спартака»? У нас новый тренер. Он проводит огромную работу, чтобы собрать команду. Он доносит свои мысли. Команда понимает, что он хочет видеть на поле. Команда в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы находимся в пути. Нам есть в чем прибавлять. Я бы не хотел говорить о чемпионской гонке, поговорим об этом к завершению чемпионата», — сказал форвард.

Также нидерландец рассказал о своих личных целях.

«Не буду скрывать, я перед собой ставлю персональные цели. У меня есть цель, но я вам не скажу конкретную цифру. Она подстегивает меня. Мы ставим себе и коллективные цели. Мы должны хорошо работать, чтобы достичь всех целей. Конечно, я могу сказать, что «Спартак» — это мой дом. Все знают об этом, я и не скрывал это. Когда я вернулся, я говорил, что возвращался домой. Никто не знает, что будет дальше. Но сейчас так», — добавил он.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).