Промес со своей семьей посетил Международный турнир по спортивной гимнастике

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес со своей семьей посетил Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина.

Дочери хавбека встретились с олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой, которая выиграла финал многоборья у женщин, опередив Викторию Листунову и Елизавета Пулукчу. На память Промес и Мельникова вместе сфотографировались с шарфом «Спартака».