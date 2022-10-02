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2 октября, 22:23

Промес в 30-й раз принес «Спартаку» победу

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Квинси Промес, переиграв с 11-метровой отметки Никиту Гойло, принес «Спартаку» первую победу над «Нижним Новгородом» в премьер-лиге и обновил рекорд команды по решающим голам в высшем дивизионе.

Победными для красно-белых оказались ровно 30 точных ударов голландца.

Для сравнения Андрей Тихонов приносил спартаковцам три очка 26 раз (10 из них в фантастическом для себя сезоне-1999), Роман Павлюченко — 21, Егор Титов — 20.

Победные голы футболистов «Спартака»

Игрок

Матчи

Голы

Победные голы

Квинси Промес

159

77

30

Андрей Тихонов

192

68

26

Роман Павлюченко

141

69

21

Егор Титов

324

86

20

Владимир Бесчастных

104

56

18

Веллитон

104

57

14

Юра Мовсисян

62

25

11

Виктор Онопко

108

23

11

Александр Ширко

128

40

11

Илья Цымбаларь

146

42

11

Промес стал всего четвертым футболистом, которому удалось принести одной команде 30 побед.

Чаще него решающими ударами отмечались железнодорожник Дмитрий Лоськов (34), волгоградец Олег Веретенников (36) и рекордсмен Александр Кержаков из «Зенита» (39).

Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионатах России

Игрок

Команда

Голы

Победные голы

Александр Кержаков

Зенит

120

39

Олег Веретенников

Ротор

141

36

Дмитрий Лоськов

Локомотив

99

34

Квинси Промес

Спартак

77

30

Вагнер Лав

ЦСКА

85

27

Андрей Тихонов

Спартак

68

26

Артем Дзюба

Зенит

85

24

Сергей Семак

ЦСКА

68

24

Олег Терехин

Динамо

67

23

Валерий Есипов

Ротор

85

22

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
2
5
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