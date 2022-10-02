Промес в 30-й раз принес «Спартаку» победу

2 октября, 22:23
Квинси Промес, переиграв с 11-метровой отметки Никиту Гойло, принес «Спартаку» первую победу над «Нижним Новгородом» в премьер-лиге и обновил рекорд команды по решающим голам в высшем дивизионе.
Победными для красно-белых оказались ровно 30 точных ударов голландца.
Для сравнения Андрей Тихонов приносил спартаковцам три очка 26 раз (10 из них в фантастическом для себя сезоне-1999), Роман Павлюченко — 21, Егор Титов — 20.
Победные голы футболистов «Спартака»
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Победные голы
|
Квинси Промес
|
159
|
77
|
30
|
Андрей Тихонов
|
192
|
68
|
26
|
Роман Павлюченко
|
141
|
69
|
21
|
Егор Титов
|
324
|
86
|
20
|
Владимир Бесчастных
|
104
|
56
|
18
|
Веллитон
|
104
|
57
|
14
|
Юра Мовсисян
|
62
|
25
|
11
|
Виктор Онопко
|
108
|
23
|
11
|
Александр Ширко
|
128
|
40
|
11
|
Илья Цымбаларь
|
146
|
42
|
11
Промес стал всего четвертым футболистом, которому удалось принести одной команде 30 побед.
Чаще него решающими ударами отмечались железнодорожник Дмитрий Лоськов (34), волгоградец Олег Веретенников (36) и рекордсмен Александр Кержаков из «Зенита» (39).
Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионатах России
|
Игрок
|
Команда
|
Голы
|
Победные голы
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
120
|
39
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
141
|
36
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
99
|
34
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
77
|
30
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
85
|
27
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
68
|
26
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
85
|
24
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
68
|
24
|
Олег Терехин
|
Динамо
|
67
|
23
|
Валерий Есипов
|
Ротор
|
85
|
22