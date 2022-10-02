Промес в 30-й раз принес «Спартаку» победу

Квинси Промес, переиграв с 11-метровой отметки Никиту Гойло, принес «Спартаку» первую победу над «Нижним Новгородом» в премьер-лиге и обновил рекорд команды по решающим голам в высшем дивизионе.

Победными для красно-белых оказались ровно 30 точных ударов голландца.

Для сравнения Андрей Тихонов приносил спартаковцам три очка 26 раз (10 из них в фантастическом для себя сезоне-1999), Роман Павлюченко — 21, Егор Титов — 20.

Победные голы футболистов «Спартака»

Игрок Матчи Голы Победные голы Квинси Промес 159 77 30 Андрей Тихонов 192 68 26 Роман Павлюченко 141 69 21 Егор Титов 324 86 20 Владимир Бесчастных 104 56 18 Веллитон 104 57 14 Юра Мовсисян 62 25 11 Виктор Онопко 108 23 11 Александр Ширко 128 40 11 Илья Цымбаларь 146 42 11

Промес стал всего четвертым футболистом, которому удалось принести одной команде 30 побед.

Чаще него решающими ударами отмечались железнодорожник Дмитрий Лоськов (34), волгоградец Олег Веретенников (36) и рекордсмен Александр Кержаков из «Зенита» (39).

Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионатах России