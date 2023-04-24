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Сегодня, 17:30

Промес включен в состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в заявку на матч красно-белых против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

Пресс-служба «Спартака» выложила в видео из раздевалки команды, на которое попала форма 31-летнего голландца.

В текущем сезоне Промес провел 30 матчей за команду во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. 31-летний нападающий получил травму в матче против «Ахмата» (0:0) в 21-м туре РПЛ и пропустил 4 матча красно-белых в РПЛ и Кубке России.

Игра с «Краснодаром» начнется в 19.00 по московскому времени.

Квинси Промес
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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