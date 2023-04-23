Промес восстановился после травмы и сможет сыграть с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вернулся в строй после повреждения.

Пресс-служба красно белых выпустила ролик с участием голландца в тренировке перед игрой с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ. Она пройдет в понедельник, 24 апреля.

«Чувствую себя хорошо. Сегодня было что-то вроде финальной проверки. Я усердно работал, чтобы вернуться еще сильнее. Думаю, я готов помочь команде в понедельник», — сказал Промес.

В текущем сезоне Промес провел 30 матчей за команду во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач. 31-летний нападающий получил травму в матче против «Ахмата» (0:0) в 21-м туре РПЛ и пропустил 4 матча красно-белых в РПЛ и Кубке России.