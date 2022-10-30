Промес вышел на чистое третье место по количеству забитых мячей для легионеров

Сегодня, 17:51
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал автором гола в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо».
Таким образом, он вышел на чистое третье место по количеству забитых мячей для легионеров.
На счету Промеса 96 голов в составе «Спартака»: чемпионат России — 80 голов, Кубок/Суперкубок — 11 голов, еврокубки — 5 голов.
Прошел обошел в этом списке бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия. Впереди только экс-фовард «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун (103), а также еще один бывший форвард ЦСКА — Вагнер Лав (124).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования