Промес вышел на чистое третье место по количеству забитых мячей для легионеров

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал автором гола в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо».

Таким образом, он вышел на чистое третье место по количеству забитых мячей для легионеров.

На счету Промеса 96 голов в составе «Спартака»: чемпионат России — 80 голов, Кубок/Суперкубок — 11 голов, еврокубки — 5 голов.

Прошел обошел в этом списке бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия. Впереди только экс-фовард «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун (103), а также еще один бывший форвард ЦСКА — Вагнер Лав (124).