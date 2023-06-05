Промес: «Зиеш в «Спартаке»? Никогда не говори никогда»

Форвард «Спартака» Квинси Промес поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в московский клуб.

«Может ли когда-нибудь Зиеш перейти в «Спартак»? Никогда не говори никогда!» — приводит «РБ Спорт» слова Промеса.

Зиеш является другом детства Промеса. Они познакомились в академии «Аякса». Футболисты вместе посетили премию РПЛ по итогам сезона-2022/23, которая состоялась 4 июня в Москве.

Зиеш вместе с Промесом будут наблюдать за встречей между «Народной командой» и «Бей Беги» из медиалиги. Президентами «Бей Беги» являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев. Матч пройдет в понедельник, 5 июня.