Промес забил 90-й гол за «Спартак»

Сегодня, 19:39
Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил четвертый гол в ворота «Рубина» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 и добрался до отметки 90 мячей в премьер-лиге.
Голландец оказался четвертым футболистом, которому удалось 90 раз отличиться в высшем дивизионе в составе одного клуба.
Больше спартаковца забивали Олег Веретенников из «Ротора», Александр Кержаков из «Зенита» и «Дмитрий Лоськов из «Локомотива».
Все футболисты, которые забили более 70 голов за одну команду в чемпионате России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Россия
|
Ротор
|
1992-1999
|
247
|
143
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
Зенит
|
2001-2006, 2010-2015, 2016-2017
|
289
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
Локомотив
|
1997-2007, 2010-2012, 2016
|
322
|
99
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
178
|
90
|
Егор Титов
|
Россия
|
Спартак
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Зенит
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Валери Есипов
|
Россия
|
Ротор
|
1992-2004
|
349
|
84
|
Дмитрий Сычев
|
Россия
|
Локомотив
|
2004-2012
|
224
|
72