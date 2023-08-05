Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:39

Промес забил 90-й гол за «Спартак»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил четвертый гол в ворота «Рубина» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 и добрался до отметки 90 мячей в премьер-лиге.

Голландец оказался четвертым футболистом, которому удалось 90 раз отличиться в высшем дивизионе в составе одного клуба.

Больше спартаковца забивали Олег Веретенников из «Ротора», Александр Кержаков из «Зенита» и «Дмитрий Лоськов из «Локомотива».

Все футболисты, которые забили более 70 голов за одну команду в чемпионате России

Игрок

Гражданство

Клуб

Годы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Россия

Ротор

1992-1999

247

143

Александр Кержаков

Россия

Зенит

2001-2006, 2010-2015, 2016-2017

289

120

Дмитрий Лоськов

Россия

Локомотив

1997-2007, 2010-2012, 2016

322

99

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

2014-2018, 2021-н.в.

178

90

Егор Титов

Россия

Спартак

1995-2008

324

86

Вагнер Лав

Бразилия

ЦСКА

2004-2013

169

85

Артем Дзюба

Россия

Зенит

2015-2022

181

85

Валери Есипов

Россия

Ротор

1992-2004

349

84

Дмитрий Сычев

Россия

Локомотив

2004-2012

224

72
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Тикнизяна жестко критиковали, но теперь он разрывает РПЛ! Пора в Европу?
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
СМИ сообщили об изменении тактики ВСУ после провала контрнаступления
Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка представлен к званию героев
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
«Крылья» забили 10 голов за три тура и повторили достижение «Спартака», «Зенита» и «Динамо»
«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14
«Оренбург» — «Урал»: видео голов матча
«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Спартак» на выезде разгромил «Рубин», Медина забил дебютный гол
«Спартак» разгромил «Рубин» со счетом 4:1, Медина забил в дебютном матче. Онлайн трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив»: расписание матчей 3-го тура РПЛ

«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14