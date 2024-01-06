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РПЛ

Сегодня, 16:02

Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды после публикации фото со дня рождения в Дубае

Алина Савинова
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающему «Спартака» Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, сообщает Voetbalzone.

Ранее футболист в своих соцсетях опубликовал фото со дня рождения в Дубае. Поскольку между ОАЭ и Нидерландами есть договор об экстрадиции, игрока «Спартака» могут депортировать, если нидерландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о его нахождении на территории страны.

В мае 2023 года прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков. В июне он был признан виновным в своей стране в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Инцидент произошел летом 2020 года во время семейной ссоры.

32-летний форвард выступает за «Спартак» с 2021 года. Всего за московский клуб он провел 235 матчей, в которых отметился 114 голами и 59 результативными передачами.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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