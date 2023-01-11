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Сегодня, 19:01

СМИ: Промеса подозревают в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу

Мария Гусева
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AD.

По данным источника, у Уортела была украдена партия кокаина весом в 400 кг в 2019 году. Это якобы могло стать причиной убийства бывшего игрока «Антверпена» Келвина Мейнарда. Полиция считает, что Промес, выступавший в то время в «Аяксе», был связан с Уортелом. После кражи наркотиков Промес заплатил 250 тысяч евро «ради своей безопасности». Сообщается, что полиция обнаружила в телефоне Уортела контакты футболиста. Адвокат наркоторговца Руд ван Бом сообщил, что у прокуратуры нет доказательств, что его клиент получал деньги от Промеса.

«Это ничем не подтвержденные домыслы. Мой клиент не знает Промеса и не знает его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в полицию и то, что попало в СМИ. В основном это слухи, больше ничего», — заявил ван Бом.

31-летнего Промеса в Нидерландах подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. Промес ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В составе команды он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
32
39
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