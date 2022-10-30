Промесу осталось пять голов до легионерского рекорда чемпионата России

Сегодня, 19:20
Нападающий «Спартака» Квинси Промес — восьмой футболист, которому удалось забить 80 голов в чемпионате за одну команду.
На девятый десяток в разное время заходили по два игрока «Ротора» (Веретенников и Есипов) и «Зенита» (Кержаков и Дзюба), а также по одному представителю «Локомотива» (Лоськов), «Спартака» (Титов) и ЦСКА (Вагнер Лав).
Футболисты, забившие 70 голов в чемпионате России за одну команду
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
247
|
141
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
289
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
322
|
99
|
Егор Титов
|
Спартак
|
324
|
86
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
181
|
85
|
Валерий Есипов
|
Ротор
|
349
|
84
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
162
|
80
Квинси продолжает также погоню за бомбардирским рекордом высшего дивизиона. Сейчас голландец отстает от делящих первое место бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна на пять голов.
При этом его позициям все еще угрожает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. Хавбек «Сочи» огорчил «Урал» и довел результативный счет до 75 мячей.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
208
|
85
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
162
|
80
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
344
|
75
|
Данни
|
Португалия
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
108
|
66
|
Веллитон
|
Бразилия
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
97
|
55
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