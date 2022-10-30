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Сегодня, 19:20

Промесу осталось пять голов до легионерского рекорда чемпионата России

Кирилл Бурдаков
Статистик
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес — восьмой футболист, которому удалось забить 80 голов в чемпионате за одну команду.

На девятый десяток в разное время заходили по два игрока «Ротора» (Веретенников и Есипов) и «Зенита» (Кержаков и Дзюба), а также по одному представителю «Локомотива» (Лоськов), «Спартака» (Титов) и ЦСКА (Вагнер Лав).

Футболисты, забившие 70 голов в чемпионате России за одну команду

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор

247

141

Александр Кержаков

Зенит

289

120

Дмитрий Лоськов

Локомотив

322

99

Егор Титов

Спартак

324

86

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Артем Дзюба

Зенит

181

85

Валерий Есипов

Ротор

349

84

Квинси Промес

Спартак

162

80

Квинси продолжает также погоню за бомбардирским рекордом высшего дивизиона. Сейчас голландец отстает от делящих первое место бразильца Вагнера Лав и иранца Сердара Азмуна на пять голов.

При этом его позициям все еще угрожает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. Хавбек «Сочи» огорчил «Урал» и довел результативный счет до 75 мячей.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

169

85

Сердар Азмун

Иран

208

85

Квинси Промес

Голландия

162

80

Кристиан Нобоа

Эквадор

344

75

Данни

Португалия

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

108

66

Веллитон

Бразилия

104

57

Халк

Бразилия

97

55

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
2
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