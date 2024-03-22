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22 марта, 12:02

Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды

Сергей Разин
корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 32-летнему голландцу рассказали, что это помогло бы избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.

Ранее «СЭ» сообщал, что Промес получил резидентскую визу ОАЭ в конце 2023 года.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: https://metaratings.ru/news/okruzhenie-promesa-posovetovalo-futbolistu-stat-rezidentom-oae-chtoby-spastis-ot-ekstradicii-345932/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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