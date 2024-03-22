Промесу посоветовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 32-летнему голландцу рассказали, что это помогло бы избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды.

Ранее «СЭ» сообщал, что Промес получил резидентскую визу ОАЭ в конце 2023 года.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.