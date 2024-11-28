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Сегодня, 17:20

Пруцев назвал свои цели на карьеру

Камила Абдурахманова
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Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал о работе с Валерием Карпиным и целях на карьеру.

«Да, непривычно, но все равно нужно было собраться. Как минимум, чтобы всем увидеться и почувствовать атмосферу сборной. Сборная есть сборная. Для каждого игрока честь приехать сюда. Мне очень комфортно с Валерием Георгиевичем. Нравится его посыл, который он доносит до игроков: то, что он хочет видеть от нас, как играть. Мне все нравится.

На данный момент мне хотелось бы выиграть чемпионат и Суперкубок страны со «Спартаком». И еще, конечно, хотелось бы сыграть в составе сборной России в официальном матче как минимум, а как максимум — на каком-нибудь крупном турнире: чемпионате Европы или мира. Тогда можно будет сказать, что я доволен своей карьерой», — рассказал Пруцев Legalbet.ru.

В текущем сезоне Пруцев провел за «Спартак» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отметился двумя результативными передачами.

Источник: Legalbet.ru
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев

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