Пруцев поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом

Сегодня, 16:50
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поздравил болельщиков московского клуба с наступающим 2024 годом и поблагодарил за поддержку.
«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом! В этом году было много запоминающихся моментов: я рад был забить несколько голов за «Спартак», вместе с командой получить эмоции от наших побед!» — сказал Пруцев Metaratings.ru.
23-летний футболист выступает за «Спартак» с января 2022 года. В этом сезоне полузащитник сыграл за «красно-белых» 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.