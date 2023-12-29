Пруцев поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поздравил болельщиков московского клуба с наступающим 2024 годом и поблагодарил за поддержку.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом! В этом году было много запоминающихся моментов: я рад был забить несколько голов за «Спартак», вместе с командой получить эмоции от наших побед!» — сказал Пруцев Metaratings.ru.