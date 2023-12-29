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Сегодня, 16:50

Пруцев поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поздравил болельщиков московского клуба с наступающим 2024 годом и поблагодарил за поддержку.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом! В этом году было много запоминающихся моментов: я рад был забить несколько голов за «Спартак», вместе с командой получить эмоции от наших побед!» — сказал Пруцев Metaratings.ru.

23-летний футболист выступает за «Спартак» с января 2022 года. В этом сезоне полузащитник сыграл за «красно-белых» 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/prucev-spartaku-nuzhno-stanovitsya-silnee-byt-vyshe-v-tablice-glavnoe-radovat-bolelshikov-yarkim-futbolom-320020/
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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