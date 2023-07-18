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Сегодня, 17:10

Прудников: «У «Спартака» и в прошлом сезоне была мощная атака, но какое место он занял?»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением об атакующей группе красно-белых.

«У «Спартака» самая мощная атака среди всех клубов перед стартом РПЛ? Ну, хорошо, а на каком месте «Спартак» закончил прошлый сезон? Не на первом. И атака была мощная. Имена еще ничего не говорят, потому что футбол — это командный вид спорта. Лидеры могут делать результат, но они не могут его делать постоянно одни. Я имею в виду лидеров не только в линии атаки, а вообще», — цитирует Прудникова Legalbet.

По итогам прошлого сезона московский клуб стал бронзовым призером чемпионата России.

23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/prudnikov-u-spartaka-i-v-proshlom-sezone-bila-moshnaya/
Александр Прудников
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ФК Спартак (Москва)
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