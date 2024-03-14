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14 марта, 19:38

Прудников: «Спартак» вряд ли заботился о репутационных потерях из-за дела Промеса, а теперь лишился лидера

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников прокомментировал новость об аресте нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ.

«Такая ситуация с Промесом могла произойти и в других обстоятельствах, например, в отпуске. И «Спартак» должен был быть готов к этому. Сейчас клубу надо завершать сезон тем составом, который есть, а летом искать замену для Квинси. У клуба есть возможности для покупки качественного футболиста. Другое дело, что Промес уже был адаптирован к российскому чемпионату. Но незаменимых нет. Прав ли Аршавин, что от этой ситуации выиграли все? «Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях из-за дела, заведенного в Нидерландах. А сейчас команда лишилась лидера», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего Промеса по запросу Нидерландов арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
Квинси Промес
Футбол
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