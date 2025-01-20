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Сегодня, 16:16

Прудников высоко оценил шансы Батракова и Глушенкова заиграть в Европе

Даниил Аршавский
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Экс-нападающий ряда российских клубов Александр Прудников оценил перспективы полузащитников «Зенита» Максима Глушенкова и «Локомотива» Алексея Батракова перейти в европейский клуб.

«От нас сейчас тяжело уехать в Европу любому игроку. Но из наших молодых ребят можно сделать неплохие кадры. Если Батраков и Глушенков будут продолжать в том же духе, то у них многое может получиться», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Глушенков забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 14 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

На счету Батракова 11 голов и 8 результативных передач в 23 играх за железнодорожников. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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