Психолог: «У Дзюбы нет никакой девиации! Он нормальный мужчина, а не монах»

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Как психолог я настаиваю на том, что у Дзюбы нет никакой девиации! Он нормальный половозрелый мужчина, который нуждается в женском внимании и самоудовлетворении. Кто этим не занимается? Любой нормальный мужчина имеет коммуникации интимного характера с женщинами. Было бы намного хуже, если бы он читал морали про скромность и секс. Он же не монах. По психологическому портрету Дзюба романтик и любитель женского внимания. Думаю, женский пол испытывает к нему большой интерес», — приводит Sport24 слова психолога.

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, которую могли взломать.