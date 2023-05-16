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РПЛ

16 мая, 13:38

Психолог объяснила поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Психолог и тренер по развитию и достижению целей Светлана Дьяконова в комментарии для «СЭ» объяснила поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«В таких историях речь идет про границы. Их можно уменьшать и приближать людей к себе, а можно наоборот отодвигать, — сказала Дьякнова «СЭ». — Таким образом, человек показывает, что у него есть границы, и он хочет, чтобы их уважали. Это абсолютно здоровая реакция взрослого человека. Каждый может отстаивать свои границы. Иначе по нашей территории, как по территории какого-то государства, будут все ходить и делать, что заблагорассудиться».

Также Дьяконова отметила, что не стоит реагировать на каждого, кто нас оценивает.

«Важно найти соединение с собой. Если реагировать на каждого, кто нас несправедливо оценит, то любого человека разорвет на части. Есть два типа людей. Те, кто вибрирует на любое телодвижение в сторону человека, тогда от его психики ничего не остается. А есть более здравая позиция. То, к чему мы всегда идем. Когда человек смотрит внутрь себя. Он себя знает, он с собой соединен. Как в мудрой притче: «Все равно, что победа, что поражение». Когда человек знает себя сам, ему внешние выпады безразличны. Понятное дело, такой высоты нужно достичь. Поэтому люди и переживают. Есть две диаметральные позиции, одни на все реагируют, другие не реагируют ни на что, потому что знают себе цену. Большинство людей по середине этой линейки», — добавила Дьяконова.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. 21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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