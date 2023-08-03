ПСВ готов заплатить за Захаряна 12 миллионов евро

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ПСВ заинтересован в покупке полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает нидерландский журналист Рик Элфринк.
По информации источника, ПСВ готов заплатить за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы. В клубе рассматривают Захаряна как замену для Хави Симонса, которого в летнее трансферное окно выкупил «ПСЖ».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Страсбур» предложил за Захаряна 10 миллионов евро, но «Динамо» не приняло эти условия, поскольку хочет получить 15 миллионов.
В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.