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Сегодня, 15:54

ПСВ интересуется полузащитником «Краснодара» Сперцяном

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ПСВ активно следит за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, который может стать заменой ушедшему в «Ливерпуль» Коди Гакпо.

Как утверждает «РБ Спорт», представители голландского клуба уже контактировали с окружением 22-летнего игрока сборной Армении.

Ожидается, что во время зимних сборов стороны встретятся, чтобы обсудить потенциальный трансфер Сперцяна, однако сам футболист не намерен покидать кубанский клуб зимой.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
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