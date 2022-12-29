ПСВ интересуется полузащитником «Краснодара» Сперцяном

ПСВ активно следит за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, который может стать заменой ушедшему в «Ливерпуль» Коди Гакпо.

Как утверждает «РБ Спорт», представители голландского клуба уже контактировали с окружением 22-летнего игрока сборной Армении.

Ожидается, что во время зимних сборов стороны встретятся, чтобы обсудить потенциальный трансфер Сперцяна, однако сам футболист не намерен покидать кубанский клуб зимой.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.