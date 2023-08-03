ПСВ отказался от трансфера Захаряна

ПСВ больше не рассматривает вариант с переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает Eindhovens Dagblad.

3 августа появилась информация, что нидерландский клуб предложил за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Страсбур» предложил за Захаряна 10 миллионов евро, но «Динамо» не приняло эти условия, поскольку хочет получить 15 миллионов.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.