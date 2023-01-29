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Сегодня, 17:50

«ПСЖ» не сможет взять в аренду нападающего «Зенита» Малкома

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», информация французского издания Telefoot о том, что 25-летний форвард «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, не соответствует действительности. Чемпионы России не против рассмотрения предложений о покупке бразильца — в случае, если оно устроит клуб из Петербурга и будет отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении с кем-либо в отношении легионера речь не идет.

В настоящее время нападающий работает на сборе сине-бело-голубых в Дубае. По нашим данным, игрок готов продолжать выступления в невской команде, никаких ультиматумов руководству южноамериканец не ставил.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость олимпийского чемпиона-2020 в 24 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Малком провел 23 официальных матча, забил 15 мячей и сделал 7 голевых передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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