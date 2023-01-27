«ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по поводу Малкома

Как стало известно «СЭ», на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения 25-летнего форварда Малкома, пока контактов между чемпионами Франции и России ни разу не было.

Напомним, что в пятницу издание L'Equipe сообщило, что футбольный советник парижского клуба Луиш Кампуш якобы возобновит переговоры с сине-бело-голубыми. По информации источника, «ПСЖ» вернулся к кандидатуре бразильца после неудачной попытки договориться с «Лионом» по трансферу нападающего Райана Шерки. При этом отмечается, что в случае с Малкомом установлен определенный финансовый лимит, а помимо легионера из невской команды также рассматриваются варианты подписания полузащитника «Лацио» Маттиа Дзакканьи и хавбека «Фенербахче» Арда Гюлера — однако их приобретение может стать слишком дорогим для «ПСЖ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.