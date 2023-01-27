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Сегодня, 17:30

«ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по поводу Малкома

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения 25-летнего форварда Малкома, пока контактов между чемпионами Франции и России ни разу не было.

Напомним, что в пятницу издание L'Equipe сообщило, что футбольный советник парижского клуба Луиш Кампуш якобы возобновит переговоры с сине-бело-голубыми. По информации источника, «ПСЖ» вернулся к кандидатуре бразильца после неудачной попытки договориться с «Лионом» по трансферу нападающего Райана Шерки. При этом отмечается, что в случае с Малкомом установлен определенный финансовый лимит, а помимо легионера из невской команды также рассматриваются варианты подписания полузащитника «Лацио» Маттиа Дзакканьи и хавбека «Фенербахче» Арда Гюлера — однако их приобретение может стать слишком дорогим для «ПСЖ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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16%

1.56
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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