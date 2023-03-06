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Пуцко — о Карпине в «Спартаке»: «Первое время удивлялся, когда делали неправильно передачи. Сейчас стал супертренером»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Спартака» Александр Пуцко рассказал, что думает о бывшем главном тренере красно-белых Валерии Карпине.

«На сборы с ним ездил. Первое время Карпин вел себя как футболист — очень эмоционально. Удивлялся, когда делали неправильно передачи. Сейчас те, кто с ним работает, отмечают, как Карпин изменился. Стал супертренером, прибавил», — приводит sport24 слова Пуцко.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. На данный момент он возглавляет «Ростов», который под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (35 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-putsko-o-karpine-v-spartake-pervoye-vremya-udivlyalsya-nepravilnym-peredacham-seychas-stal-supertrenerom-pribavil
Александр Пуцко
Валерий Карпин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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