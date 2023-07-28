Пуцко: «Считаю, что остаться в премьер-лиге «Балтике» по силам»

Защитник «Балтики» Александр Пуцко поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Спартака», за который ранее выступал футболист.

«Постараемся дать бой сопернику в предстоящем матче и набрать очки. Хотим доказать свою конкурентоспособность на уровне РПЛ. Сезон покажет, как мы выступим, но считаю, что остаться в премьер-лиге нашей команде по силам. Надеюсь, покажем это уже в матче со «Спартаком». Эмоции от встречи с бывшим клубом? Самые хорошие. Все знают, что это сильный соперник. Но в любом случае рад буду вернуться на знакомый стадион, поиграть в футбол в хорошей атмосфере», — цитируют «Известия» Пуцко.

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.