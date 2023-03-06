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Сегодня, 16:52

Пуцко рассказал, что Глушаков помогал игрокам «Спартака» решать организационные вопросы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко рассказал о том, как бывший капитан команды Денис Глушаков помогал одноклубникам за пределами поля.

«Он был лидером и капитаном, решал организационные вопросы. Звонил генеральному за премиальными; помогал, если чего-то не хватало. В футболе у Дениса тоже много получалось, в чемпионство он сделал большой вклад», — приводит слова Пуцко Sport24.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год и был капитаном команды, когда та выиграла чемпионат России в 2017 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-eks-igrok-spartaka-o-glushakove-zvonil-gendirektoru-za-premialnymi-reshal-voprosy-v-chempionstvo-vnes-vklad
Александр Пуцко
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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