Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал о зарплате в академии московского «Спартака».

— Игорь Киреев говорил, что в «Спартаке» платить начали только с 14 лет и где-то по 500 рублей: «У меня не такая богатая семья, так что было обидно. У москвичей есть все, а у меня ничего».

— Мне не было обидно. Сначала 500 или тысяча, потом полторы. Первые деньги спускали на шоколадки и газировку, — рассказал футболист Sport24.

Воспитанник «Спартака» Пуцко играл за красно-белых до 2017 года.

В этом сезоне 30-летний футболист провел за «Балтику» 6 матчей и не отметился результативными действиями.