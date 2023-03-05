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Пуцко — о зарплате в академии «Спартака»: «Сначала 500 или тысяча, потом полторы, деньги спускали на шоколадки и газировку»

Пуцко рассказал о зарплате в академии «Спартака»
Виктория Кравченко
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Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал о зарплате в академии московского «Спартака».

— Игорь Киреев говорил, что в «Спартаке» платить начали только с 14 лет и где-то по 500 рублей: «У меня не такая богатая семья, так что было обидно. У москвичей есть все, а у меня ничего».

— Мне не было обидно. Сначала 500 или тысяча, потом полторы. Первые деньги спускали на шоколадки и газировку, — рассказал футболист Sport24.

Воспитанник «Спартака» Пуцко играл за красно-белых до 2017 года.

В этом сезоне 30-летний футболист провел за «Балтику» 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-zashchitnik-putsko-o-zarplate-v-akademii-spartaka-snachala-500-rubley-potom-tysyacha-poltory-obidno-ne-bylo
Александр Пуцко
ФК Спартак (Москва)
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