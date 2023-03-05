Сегодня, 21:40
Воспитанник «Спартака» Александр Пуцко рассказал, что российских игроков Алексея и Антона Миранчуков отчислили из академии московского клуба.
— Миранчуки подавали надежды?
— Техничные были; очень нравилось, как играли. Их отчислили потом вроде — не знаю, почему, — цитирует Пуцко Sport24.
За «красно-белых» Миранчуки выступали на различных детских турнирах, в том числе и международных. Сообщалось, что они были отчислены из-за недостатка физической формы.
Алексей на данный момент играет в аренде в «Торино», его права принадлежат «Аталанте». Антон выступает в «Локомотиве».