Пуцко — об академии «Спартака»: «Миранчуки очень нравились, не знаю, почему отчислили»

Воспитанник «Спартака» Александр Пуцко рассказал, что российских игроков Алексея и Антона Миранчуков отчислили из академии московского клуба.

— Миранчуки подавали надежды?

— Техничные были; очень нравилось, как играли. Их отчислили потом вроде — не знаю, почему, — цитирует Пуцко Sport24.

За «красно-белых» Миранчуки выступали на различных детских турнирах, в том числе и международных. Сообщалось, что они были отчислены из-за недостатка физической формы.

Алексей на данный момент играет в аренде в «Торино», его права принадлежат «Аталанте». Антон выступает в «Локомотиве».