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Сегодня, 10:37

Пуцко заявил, что покинул «Балтику» и ищет новую команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Центральный защитник Александр Пуцко заявил, что покинул «Балтику» и ищет новую команду.

«Да, я не еду на сборы с «Балтикой». Это правда. Ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами. Клубов РПЛ нет, но есть другие варианты. Пока не могу комментировать, какие клубы. В поисках, общаемся. Как мы расстались с «Балтикой»? По обоюдному решению. Я после травмы стал получать меньше игровой практики, и клуб был во мне не заинтересован. Договорились, пожали друг другу руки, и я ушел из клуба. Никаких обид нет», — приводит слова Пуцко «РБ Спорт».

30-летний Пуцко перешел в «Балтику» в июле 2022 года. В этом сезоне футболист сыграл 8 матчей за калининградцев во всех турнирах и результативных действий не совершил. 12 января «Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-putsko-ishhu-klub-s-komandami-rpl-ne-obshhayus/
Александр Пуцко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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