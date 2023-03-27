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Путин поручил до 1 мая упростить использование инвалидами, пенсионерами и детьми Fan ID

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок — 1 мая 2023 года», — написано в распоряжении президента.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги: «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Источник: https://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70774
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Владимир Путин
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