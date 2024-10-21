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Сегодня, 14:41

Путин предоставил Дугласу Сантосу российское гражданство

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

С «Зенитом» футболист по пять раз становился победителем чемпионата и Суперкубка России, а также дважды выигрывал Кубок страны.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Дуглас Сантос. И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ

Источник: ТАСС
Дуглас Сантос
Футбол
ФК Зенит
Владимир Путин

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