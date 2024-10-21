Путин предоставил Дугласу Сантосу российское гражданство

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

С «Зенитом» футболист по пять раз становился победителем чемпионата и Суперкубка России, а также дважды выигрывал Кубок страны.