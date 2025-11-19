Путин: «Футбольные болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства»

Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские футбольные болельщики часто обращают внимание на проблемы судейства.

Путин посетил выставку о роли искусственного интеллекта на международной конференции AI Journey 2025, где ему показали платформу AI 4 Sport, способную обеспечивать более объективное судейство.

«Там (в футболе. — Прим. ред.) есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — приводит слова Путина РИА «Новости».

В августе 2025 года сообщалось, что в России могут создать единый оператор судейства для всех игровых видов спорта, который будет формировать судейские бригады и отвечать за квалификацию арбитров.