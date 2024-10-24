Пьянич пообещал выучить русский язык за пять месяцев

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» пообещал выучить русский язык за пять месяцев.

— Ты знаешь семь языков. Уже начал учить русский?

— Честно, хочу выучить. И думаю, что это будет просто. В боснийском языке есть похожие слова. Если регулярно практиковаться, все получится. Например, на тренировках я понимаю, о чем говорят россияне.

— Когда заговоришь сам?

— Дайте мне пять месяцев.

— Наймешь репетитора?

— Нет. Когда я приезжал в Италию или Испанию, я не говорил на этих языках. Плюс у меня никогда не было репетиторов. Учил языки сам в процессе игры, — сказал Пьянич «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

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