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Пьянич — о переходе в ЦСКА: «Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре!»

Алина Савинова
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.

Армейцы объявили о переходе 34-летнего футболиста 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре! Рад присоединиться к моей новой команде. Давайте сделаем это!» — написал Пьянич в своих соцсетях.

Ранее Пьянич выступал за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Аль-Шарджу». С июля он находился в статусе свободного агента.

После девяти туров ЦСКА с 14 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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