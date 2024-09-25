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Сегодня, 12:17

Пьянич проходит медобследование в форме ЦСКА

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Миралем Пьянич проходит медобследование в Москве.

Фотографию 34-летнего боснийца выложила администратор клиники в «Лужниках» Любовь Рачкова.

В ночь на 25 сентября 34-летний босниец прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с армейцами.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Миралем Пьянич. Пьянич — о переходе в ЦСКА: «Это большой клуб. Очень рад! Не могу дождаться старта»

Миралем Пьянич

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