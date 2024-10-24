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Сегодня, 11:30

Пьянич рассказал, как мог перейти в «Зенит»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

— Правда, что ты мог оказаться в России гораздо раньше? В 2013 году писали про интерес «Зенита».

— Да, мне даже звонил Спаллетти. Лучано очень хотел меня видеть в «Зените». Тогда они отправили великолепное предложение. «Зенит» был большим клубом, играл в еврокубках, за них выступали отличные футболисты. Но в то же время я хотел провести еще несколько лет в Италии. Для моего развития лучшим вариантом было остаться в «Роме». Ведь я хотел играть за лучшие клубы мира.

Затем у меня появился вариант с «ПСЖ». Им я отказал. Плюс «Рома» не дала согласия на трансфер. А в 2016-м перешел в «Ювентус». [Там] «ПСЖ» вновь заинтересовались мной, но снова последовал отказ. Потом «Барселона» — тоже отказ. Лишь после четырех лет в «Ювентусе» я наконец согласился на трансфер.

— Как можно отказать «ПСЖ» с их деньгами?

— «ПСЖ» стал первым клубом, который пришел за мной, когда я был в «Роме». Они сказали, что сделают все возможное, чтобы забрать меня. Но однажды позвонил директор клуба: «Не отпущу тебя даже за 60 миллионов». Я согласился — в то время у меня многое получалось. Я был счастлив. Так что деньги не играли роли.

Спустя два года «ПСЖ» вернулся с новым предложением. Но их опередил «Ювентус». Я ударил по рукам с туринцами — и уже после последовал звонок из Парижа. Они сказали, что хотят организовать мой переход, на что я ответил, что уже дал слово «Юве».

Конечно, выбор был непростым, но я сделал его. Оказался в большом клубе с богатой историей. С «Ювентусом» мы дошли до финала Лиги чемпионов, четыре раза выиграли серию А, столько же раз меня включали в команду сезона. Я играл с лучшими футболистами мира и считаю, что не ошибся.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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