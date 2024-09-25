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Сегодня, 03:44

Пьянич советовался с Рахимичем перед тем, как принять предложение от ЦСКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Миралем Пьянич.
Фото Global Look Press
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич советовался со своим соотечественником, бывшим хавбеком ЦСКА Элвером Рахимичем перед тем, как принять предложение от армейцев, сообщает Sportske.

По данным источника, Рахимич дал Пьяничу хорошие рекомендации насчет московского клуба.

Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, после завершения карьеры он много лет работал в академии красно-синих.

24 сентября стало известно, что ЦСКА договорился о подписании контракта с Пьяничем по схеме «1+1».

34-летний босниец выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Последней командой футболиста был клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа», за который он играл с сентября 2022 года по июль 2024 года.

Миралем Пьянич
Элвер Рахимич
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
ФК ЦСКА (Москва)

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