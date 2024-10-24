Пьянич уверен, что у ЦСКА есть потенциал для победы в РПЛ или в Кубке России

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» оценил шансы команды в РПЛ и Кубке России в текущем сезоне.

«Здесь высокая интенсивность, много борьбы. Есть качественные футболисты, способные делать разницу. Что касается ЦСКА, то выделю несколько аспектов: качество игроков, много беговой работы, тактическую подготовку. Нам нужно верить, что мы проведем классный сезон. Будет грустно остаться без борьбы за трофей. Думаю, у нас есть потенциал для победы хотя бы в одном из турниров», — сказал Пьянич «СЭ».

После 12 туров армейцы с 23 очками располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

В Кубке России ЦСКА набрал 14 очков и занял первое место в группе C. «Ахмат» с 9 очками идет вторым, «Краснодар» — на третьей строчке с 9 очками.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».