Пьянич о переходе в ЦСКА: «Это большой клуб. Очень рад! Не могу дождаться старта»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в ЦСКА.

В ночь на 25 сентября 34-летний босниец прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с армейцами.

— Как вы?

— Хорошо!

— Какие у вас эмоции от прилета в Москву?

— Очень рад. Не могу дождаться старта.

— Что вы знаете о ЦСКА?

— Многое. Это большой клуб.

— С кем вы обсуждали трансфер?

— Поговорим об этом завтра.

— Говорят, вы советовались с Элвером Рахимичем.

— Он легенда, хороший друг. Скоро увидимся.

24 сентября журналист Иван Карпов сообщал, что 34-летний Пьянич переходит в ЦСКА. Босниец подпишет контракт с московским клубом по схеме «1+1», 25 сентября он должен пройти медицинский осмотр.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.