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Сегодня, 17:03

Пьянич: «Готов извиниться за свои слова про игру со сборной России»

Владислав Маслов
Корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото ФК ЦСКА
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Новичок ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что готов принести извинения за свои слова 2-летней давности про нежелание играть против сборной России.

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на один год с возможностью продления на 1 сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

В сентябре 2022 года Пьянич назвал неудачным желание боснийской футбольной федереации проводить товарищеский матч со сборной России. В конечном итоге игра не состоялась.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь — мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России.

В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно. Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако я футболист - и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА — в этом моя миссия. Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах», — цитирует Пьянича официальный сайт ЦСКА.

Босниец наиболее известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону».

Источник: ФК ЦСКА
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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