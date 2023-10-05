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Сегодня, 09:33

Пятибратов намекнул на скорое возвращение к работе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Пятибратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Есть предпосылки увидеть меня на посту тренера, но надо подождать. Я не готов бросаться на любую работу. Важно, чтобы была возможность самореализовываться, чтобы меня не подгоняли. Хочу проект, который будет интересным, амбициозным и в долгую. Сейчас очень сложно. Ты приходишь, ставят задачи, которые должен выполнить, но не всегда получается сразу. Вопрос в том, дадут ли тебе возможность работать. Я спокоен и жду. Думаю, что осталось ждать не так долго. Намек ли это? Это намек», — сказал Пятибратов «СЭ».

Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре 2022 года и был уволен с поста главного тренера команды 30 апреля 2023-го. Ранее 47-летний специалист работал в таких клубах, как «Мордовия», «Тракай», «Сочи», минское «Динамо» и «Жемчужина-Сочи».

Дмитрий Пятибратов
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